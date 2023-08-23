23 августа в России вспоминают особую дату времён Великой Отечественной войны — 80-ю годовщину победы в битве на Курской дуге, после которой Красная армия шла только вперёд, наступая на всех рубежах и освобождая земли, другие народы и целые страны. Сегодня же, спустя столько лет, перед Россией встали новые вызовы. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Савелий Клышко.

"Разгром немецкой армии под Курском стал переломным моментом всей военной кампании, приблизив наших предков к Великой Победе. Нашу страну, наш народ [сейчас] хотят уничтожить любыми способами. В зоне специальной военной операции российские воины доблестно противостоят врагу, уничтожая десятки, сотни, тысячи боевиков и единиц западного вооружения, "любезно" поставленного врагами России", — отметил он.

Политолог добавил, что сейчас Курская земля вновь стала свидетельницей боевых действий, так как приграничье области регулярно пытается атаковать противник. Причём киевский режим всё чаще переходит к тактике террористических актов, жертвами которых становятся невинные мирные люди. За безжалостные преступления нацисты были разбиты 80 лет назад, это случиться и сейчас, уверен Клышко.

По его мнению, в этом плане сейчас очень ценны памятные мероприятия, которые по всей России проводят "Волонтёры Победы". Политолог обратил внимание на то, что молодому поколению рассказывают о событиях Курской битвы и героях, без которых не было бы победы.

"Уроки мужества, исторические викторины, игры, лекции, возложение цветов к мемориальным местам — всё это защита исторической памяти и исторической справедливости. Защита того, чего никому и никогда у нас не отнять!" — заключил Клышко.