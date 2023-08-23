Володин: Курская битва стала символом отваги и единства советского народа

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в день 80-летней годовщины завершения одного из крупнейших сражений Второй мировой войны — Курской битвы — отметил, что данное сражение показало всему миру героизм и мужество советских солдат и офицеров.

"[Курская битва] стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", — приводятся слова Володина на сайте ГД.

По словам спикера нижней палаты парламента, Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны. После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, подчеркнул парламентарий.

"Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции", — добавил Володин.