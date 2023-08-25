Минобороны заявило о пресечении террористической атаки ВСУ по объектам в России
МО РФ: Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях не указано.
"25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — рассказали в оборонном ведомстве и уточнили, что аппарат сбит над Белгородской областью.
Также глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над регионом, пострадавших и разрушений нет.
VK / Минобороны России