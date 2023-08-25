Минобороны заявило о пресечении террористической атаки ВСУ по объектам в России

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях не указано.

"25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — рассказали в оборонном ведомстве и уточнили, что аппарат сбит над Белгородской областью.