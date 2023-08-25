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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 11:30

Минобороны заявило о пресечении террористической атаки ВСУ по объектам в России

МО РФ: Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях не указано.

"25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", рассказали в оборонном ведомстве и уточнили, что аппарат сбит над Белгородской областью.

Над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников
Над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников

Также глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над регионом, пострадавших и разрушений нет.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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