ПВО сбила беспилотник над Калужской областью

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет. Об инциденте сообщил глава региона Владислав Шапша.

"На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — написал губернатор в телеграм-канале.