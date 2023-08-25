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25 августа, 09:47

ПВО сбила беспилотник над Калужской областью

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет. Об инциденте сообщил глава региона Владислав Шапша.

"На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

Россиянка нашла в бассейне обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ

Россиянка нашла в бассейне обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ

А сегодня ночью, 25 августа, жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Позже стало известно о том, что средства ПВО сбили украинскую ракету С-200. Момент уничтожения снаряда попал на видео.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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