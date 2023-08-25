ПВО сбила беспилотник над Калужской областью
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет. Об инциденте сообщил глава региона Владислав Шапша.
"На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
А сегодня ночью, 25 августа, жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Позже стало известно о том, что средства ПВО сбили украинскую ракету С-200. Момент уничтожения снаряда попал на видео.
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