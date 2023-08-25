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24 августа, 22:39

Над Калужской областью средствами ПВО сбита украинская ракета С-200

Минобороны: Средства ПВО сбили над Калужской областью украинскую ракету С-200

Киев намеревался нанести удар по территории России ракетой С-200, однако попытка была пресечена. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, объект был вовремя обнаружен и сбит над территорией Калужской области.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", — сказано в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило об уничтожении трёх дронов в Брянской и Калужской областях

Минобороны сообщило об уничтожении трёх дронов в Брянской и Калужской областях

Напомним, ранее жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Они утверждают, что звуки также были слышны в городе Малоярославце.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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