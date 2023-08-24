Минобороны сообщило об уничтожении трёх дронов в Брянской и Калужской областях
Минобороны РФ: ПВО сбила три украинских дрона в Брянской и Калужской областях
В ночь на 24 августа российскими военными была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на территории Брянской и Калужской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Ещё один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что Киев намеревался атаковать Москву ночью 23 августа тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.
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