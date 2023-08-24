Минобороны сообщило об уничтожении трёх дронов в Брянской и Калужской областях

В ночь на 24 августа российскими военными была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на территории Брянской и Калужской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Ещё один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.