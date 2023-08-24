Регион

Уведомления отключены

24 августа, 03:30

Минобороны сообщило об уничтожении трёх дронов в Брянской и Калужской областях

Минобороны РФ: ПВО сбила три украинских дрона в Брянской и Калужской областях

В ночь на 24 августа российскими военными была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на территории Брянской и Калужской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Ещё один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.

Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в "Москве-Сити"

Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в "Москве-Сити"

Ранее в Минобороны заявили, что Киев намеревался атаковать Москву ночью 23 августа тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров