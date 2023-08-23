Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в "Москве-Сити"

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Можайском районе Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, другой дрон попал в строящееся здание в "Москве-Сити".

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Сити", — сказано в сообщении.

Сейчас на места происшествия направляются сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.