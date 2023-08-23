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23 августа, 00:33

Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в "Москве-Сити"

Собянин: Дрон попал в строящееся здание "Москвы-Сити", другой сбит в Подмосковье

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Можайском районе Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, другой дрон попал в строящееся здание в "Москве-Сити".

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Сити", — сказано в сообщении.

Сейчас на места происшествия направляются сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Ранее жители столицы сообщили о взрыве в районе "Москвы-Сити". На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, что в небе рядом с высотками расстилается серый дым.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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