Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в "Москве-Сити"
Собянин: Дрон попал в строящееся здание "Москвы-Сити", другой сбит в Подмосковье
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Можайском районе Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, другой дрон попал в строящееся здание в "Москве-Сити".
"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Сити", — сказано в сообщении.
Сейчас на места происшествия направляются сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее жители столицы сообщили о взрыве в районе "Москвы-Сити". На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, что в небе рядом с высотками расстилается серый дым.
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