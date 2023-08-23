Регион

Уведомления отключены

23 августа, 00:21

Очевидцы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити"

Жители столицы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити". На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, что в небе рядом с высотками расстилается серый дым.

Очевидцы сообщают о взрыве в районе башен "Москвы-Сити". Видео © t.me / SHOT

Что послужило причиной взрыва — пока не известно, официальных сообщений от властей пока не было. Также жители столицы сообщили о хлопках в небе над подмосковным Одинцовом.

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

Днём ранее система ПВО сбила два ударных беспилотника в Московской области. По словам мэра столицы Сергея Собянина, один был поражён в районе Красногорска, другой — в районе Часцов. Никто не пострадал.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров