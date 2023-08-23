Очевидцы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити"

Жители столицы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити". На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, что в небе рядом с высотками расстилается серый дым.

Очевидцы сообщают о взрыве в районе башен "Москвы-Сити". Видео © t.me / SHOT

Что послужило причиной взрыва — пока не известно, официальных сообщений от властей пока не было. Также жители столицы сообщили о хлопках в небе над подмосковным Одинцовом.