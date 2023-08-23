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23 августа, 01:12

В Минобороны раскрыли детали провальной попытки Киева атаковать Москву дронами

Минобороны: Киев попытался атаковать Москву тремя дронами, никто не пострадал

Киев намеревался атаковать Москву сегодня ночью тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Минобороны, два из трёх вражеских дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

"Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", — сказано в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити"

Очевидцы сообщают о взрыве в районе "Москвы-Сити"

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Можайском районе Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, другой дрон попал в строящееся здание в "Москве-Сити". В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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