В Минобороны раскрыли детали провальной попытки Киева атаковать Москву дронами
Минобороны: Киев попытался атаковать Москву тремя дронами, никто не пострадал
Киев намеревался атаковать Москву сегодня ночью тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным Минобороны, два из трёх вражеских дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.
"Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", — сказано в сообщении Минобороны.
В оборонном ведомстве также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Можайском районе Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, другой дрон попал в строящееся здание в "Москве-Сити". В результате инцидента никто не пострадал.
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