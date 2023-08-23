В Минобороны раскрыли детали провальной попытки Киева атаковать Москву дронами

Киев намеревался атаковать Москву сегодня ночью тремя беспилотниками самолётного типа, однако попытка была пресечена. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Минобороны, два из трёх вражеских дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

"Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", — сказано в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.