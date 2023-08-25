Жители калужских городов Обнинск и Малоярославец сообщили о взрывах
Жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Они утверждают, что звуки также были слышны в городе Малоярославце.
Жительница Обнинска запечатлела момент взрыва. Видео © t.me / SHOT
По словам жителей городов, в небе было слышно несколько громких хлопков. Их причина пока не известна.
Ранее Лайф сообщал об аварии в центре Калуги, которая произошла днём 24 августа: пьяный водитель протаранил толпу. Несколько человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в реанимации. В крови сбившего людей лихача нашли наркотики.
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