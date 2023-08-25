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24 августа, 22:15

Жители калужских городов Обнинск и Малоярославец сообщили о взрывах

Жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Они утверждают, что звуки также были слышны в городе Малоярославце.

Жительница Обнинска запечатлела момент взрыва. Видео © t.me / SHOT

По словам жителей городов, в небе было слышно несколько громких хлопков. Их причина пока не известна.

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Ранее Лайф сообщал об аварии в центре Калуги, которая произошла днём 24 августа: пьяный водитель протаранил толпу. Несколько человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в реанимации. В крови сбившего людей лихача нашли наркотики.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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