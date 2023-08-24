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24 августа, 15:34

В крови сбившего людей в Калуге водителя нашли наркотики

Шапша: Сбивший в Калуге людей водитель был под наркотиками

Водитель "тойоты", который сегодня в Калуге сбил людей на остановке, был в состоянии наркотического опьянения. О таких результатах медосвидетельствования рассказал глава Калужской области Владислав Шапша.

В Калуге водитель под наркотиками сбил людей на остановке. Видео © Telegram / Shapsha_VV

"Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесёт заслуженное, суровое наказание", — говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

В Калуге завели дело на водителя "тойоты", сбившего людей на остановке

В Калуге завели дело на водителя "тойоты", сбившего людей на остановке

Лайф напоминает, что эта авария произошла днём 24 августа. Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. В больницу попало несколько человек, один — в реанимацию.

Обложка ©

Telegram / Shapsha_VV

Андрей Григорьев
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