В крови сбившего людей в Калуге водителя нашли наркотики

Водитель "тойоты", который сегодня в Калуге сбил людей на остановке, был в состоянии наркотического опьянения. О таких результатах медосвидетельствования рассказал глава Калужской области Владислав Шапша.

В Калуге водитель под наркотиками сбил людей на остановке. Видео © Telegram / Shapsha_VV

"Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесёт заслуженное, суровое наказание", — говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.