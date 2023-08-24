В крови сбившего людей в Калуге водителя нашли наркотики
Шапша: Сбивший в Калуге людей водитель был под наркотиками
Водитель "тойоты", который сегодня в Калуге сбил людей на остановке, был в состоянии наркотического опьянения. О таких результатах медосвидетельствования рассказал глава Калужской области Владислав Шапша.
В Калуге водитель под наркотиками сбил людей на остановке. Видео © Telegram / Shapsha_VV
"Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесёт заслуженное, суровое наказание", — говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
Лайф напоминает, что эта авария произошла днём 24 августа. Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. В больницу попало несколько человек, один — в реанимацию.
Telegram / Shapsha_VV