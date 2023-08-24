Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге, минимум 10 человек пострадали

В центре Калуги пьяный лихач выехал на "тойоте" на тротуар и протаранил толпу. Как минимум 10 человек пострадали.

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Видео © Телеграм-канал "НИКА"

Как пишет SHOT, за рулём был 49-летний Владимир А., который лишён водительских прав. Он въехал на полной скорости в остановку на улице Кирова, где стояли горожане. Сейчас на месте работают шесть бригад скорой и пожарные.

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © SHOT