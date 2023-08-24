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24 августа, 11:37

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге, минимум 10 человек пострадали

<p>Пьяный водитель протаранил толпу людей в Калуге. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пьяный водитель протаранил толпу людей в Калуге. Обложка © SHOT

В центре Калуги пьяный лихач выехал на "тойоте" на тротуар и протаранил толпу. Как минимум 10 человек пострадали.

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Видео © Телеграм-канал "НИКА"

Как пишет SHOT, за рулём был 49-летний Владимир А., который лишён водительских прав. Он въехал на полной скорости в остановку на улице Кирова, где стояли горожане. Сейчас на месте работают шесть бригад скорой и пожарные.

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © SHOT

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © SHOT

Отказали тормоза: В страшном ДТП с фурой в Мексике пострадали двое россиян

Отказали тормоза: В страшном ДТП с фурой в Мексике пострадали двое россиян

А ранее сегодня в ДТП попал депутат Государственной думы Андрей Гурулёв. Авария произошла на улице Правды в Москве. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. Никто из водителей серьёзно не пострадал.

Александра Вишнякова
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