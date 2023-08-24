Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге, минимум 10 человек пострадали
Пьяный водитель протаранил толпу людей в Калуге. Обложка © SHOT
В центре Калуги пьяный лихач выехал на "тойоте" на тротуар и протаранил толпу. Как минимум 10 человек пострадали.
Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Видео © Телеграм-канал "НИКА"
Как пишет SHOT, за рулём был 49-летний Владимир А., который лишён водительских прав. Он въехал на полной скорости в остановку на улице Кирова, где стояли горожане. Сейчас на месте работают шесть бригад скорой и пожарные.
Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © SHOT
А ранее сегодня в ДТП попал депутат Государственной думы Андрей Гурулёв. Авария произошла на улице Правды в Москве. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. Никто из водителей серьёзно не пострадал.