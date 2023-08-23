Отказали тормоза: В страшном ДТП с фурой в Мексике пострадали двое россиян
В автомобильной аварии с участием грузовика в Мексике пострадали двое россиян
Кадр с места ДТП в Мексике, где пострадали россияне. Обложка © Twitter / AmbarNoticias
Двое граждан России пострадали после столкновения их машины с грузовиком в Мексике. Как сообщает издание Aristegui Noticias, инцидент произошёл в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза, из-за чего он впечатался в машину с нашими соотечественниками.
"Пострадали двое граждан российского происхождения. В связи с тяжестью травм они останутся в больнице", — говорится в публикации.
По данным издания, кроме россиян в ДТП также пострадали ещё два человека — 31-летний гражданин Белоруссии и мужчина из Канады. Их жизни сейчас ничего не угрожает. По предварительным данным, в легковом автомобиле мог находиться российский блогер-путешественник Илья Бондарев и его подруга Карина Башарова. На странице мужчины в соцсетях под последней публикацией подписчики желают им скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что на турецком курорте Аланья произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились туристы из Казахстана. В результате столкновения погибли минимум два человека: водитель-турок и гид — гражданин Украины.