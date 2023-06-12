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12 июня, 19:09

Стали известны личности россиян, погибших в страшном ДТП в Таиланде

В ДТП в Тайланде погибла внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области

<p>Погибшая 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Валерия Химич. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/44922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Погибшая 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Валерия Химич. Обложка © Telegram / Mash

Стали известны личности россиян, погибших в страшном ДТП в таиландском городе Паттайя. Как сообщает Mash, ими оказались 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Светланы Опёнышевой Валерия Химич и её 23-летний спутник Глеб Соболёв.

По данным телеграм-канала, на момент прибытия скорой помощи к месту ДТП молодые люди были ещё живы. Их вытащили из разбитого автомобиля, за рулём которого и сидела внучка экс-чиновницы. После этого пострадавших передали медикам, но спасти их, к сожалению, уже не смогли. Известно, что Опёнышева уже экстренно вылетела в Таиланд, где проживает её дочь, к которой погибшая внучка прилетела на отдых.

  • Кадр с места ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
    Кадр с места ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
  • Кадр с места ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
    Кадр с места ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио

Кадр с места ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио

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Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве

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Наталья Исакова
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