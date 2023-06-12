Стали известны личности россиян, погибших в страшном ДТП в Таиланде
В ДТП в Тайланде погибла внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области
Погибшая 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Валерия Химич. Обложка © Telegram / Mash
Стали известны личности россиян, погибших в страшном ДТП в таиландском городе Паттайя. Как сообщает Mash, ими оказались 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Светланы Опёнышевой Валерия Химич и её 23-летний спутник Глеб Соболёв.
По данным телеграм-канала, на момент прибытия скорой помощи к месту ДТП молодые люди были ещё живы. Их вытащили из разбитого автомобиля, за рулём которого и сидела внучка экс-чиновницы. После этого пострадавших передали медикам, но спасти их, к сожалению, уже не смогли. Известно, что Опёнышева уже экстренно вылетела в Таиланд, где проживает её дочь, к которой погибшая внучка прилетела на отдых.
Как рассказывал Лайф, ДТП произошло на автотрассе Сукхумвит примерно рано утром 11 июня. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.