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24 августа, 11:31
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Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве

<p>Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56078" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © SHOT

Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Авария произошла на улице Правды. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. По данным телеграм-канала, никто из водителей серьёзно не пострадал.

А в середине июля в аварию около аэропорта Шереметьево попал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. ДТП произошло вечером на Шереметьевском шоссе, машина двигалась в сторону авиагавани. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости и был госпитализирован.

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Максим Плетнёв
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