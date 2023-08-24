Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве

Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Авария произошла на улице Правды. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. По данным телеграм-канала, никто из водителей серьёзно не пострадал.