Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве
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Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Авария произошла на улице Правды. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. По данным телеграм-канала, никто из водителей серьёзно не пострадал.
А в середине июля в аварию около аэропорта Шереметьево попал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. ДТП произошло вечером на Шереметьевском шоссе, машина двигалась в сторону авиагавани. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости и был госпитализирован.