В Калуге завели дело на водителя "тойоты", сбившего людей на остановке
СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП с десятью пострадавшими в Калуге
В Калуге возбудили уголовное дело по факту ДТП с десятью пострадавшими. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.
Последствия ДТП в центре Калуги. Видео © Telegram / Следком
"Следственными органами СКР по Калужской области принято к производству уголовное дело, возбуждённое по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — отметили в ведомстве.
Виновнику ДТП проведут наркологическую экспертизу, а его машину после осмотра отправят на автотехническую экспертизу. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей случившегося. На кадрах, которые опубликовал СК, видно, что у автомобиля сильно разбита передняя часть, в том числе лобовое стекло.
Лайф напоминает, что эта авария произошла днём 24 августа. Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. В больницу попало несколько человек, один — в реанимацию.
Telegram / Следком