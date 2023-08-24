В Калуге завели дело на водителя "тойоты", сбившего людей на остановке

В Калуге возбудили уголовное дело по факту ДТП с десятью пострадавшими. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Последствия ДТП в центре Калуги. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СКР по Калужской области принято к производству уголовное дело, возбуждённое по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — отметили в ведомстве.

Виновнику ДТП проведут наркологическую экспертизу, а его машину после осмотра отправят на автотехническую экспертизу. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей случившегося. На кадрах, которые опубликовал СК, видно, что у автомобиля сильно разбита передняя часть, в том числе лобовое стекло.