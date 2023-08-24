Стало известно о состоянии жителей Калуги, сбитых пьяным на остановке

Трое пострадавших в аварии в Калуге сейчас находятся в операционной, а один — в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы — двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребёнок находится в травматологическом отделении с мамой", — написал он в телеграм-канале.

Шапша уточнил, что в БСМП один пострадавший готовится к операции. Губернатор добавил, что виновника аварии задержали.