Стало известно о состоянии жителей Калуги, сбитых пьяным на остановке
Шапша: Трое пострадавших в ДТП в Калуге в операционной, один в реанимации
Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © Telegram / SHOT
Трое пострадавших в аварии в Калуге сейчас находятся в операционной, а один — в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы — двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребёнок находится в травматологическом отделении с мамой", — написал он в телеграм-канале.
Шапша уточнил, что в БСМП один пострадавший готовится к операции. Губернатор добавил, что виновника аварии задержали.
Лайф напоминает, что за рулём машины был пьяный 49-летний Владимир А., его лишили прав ещё в апреле. Он выехал на скорости на тротуар на улице Кирова, где находились люди.