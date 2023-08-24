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24 августа, 13:56

Стало известно о состоянии жителей Калуги, сбитых пьяным на остановке

Шапша: Трое пострадавших в ДТП в Калуге в операционной, один в реанимации

<p>Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Обложка © Telegram / SHOT

Трое пострадавших в аварии в Калуге сейчас находятся в операционной, а один — в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы — двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребёнок находится в травматологическом отделении с мамой", — написал он в телеграм-канале.

Шапша уточнил, что в БСМП один пострадавший готовится к операции. Губернатор добавил, что виновника аварии задержали.

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Лайф напоминает, что за рулём машины был пьяный 49-летний Владимир А., его лишили прав ещё в апреле. Он выехал на скорости на тротуар на улице Кирова, где находились люди.

Никита Осипов
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