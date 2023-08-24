Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео
Губернатор Шапша: В результате аварии в центре Калуги пострадало 10 человек
В Сети появилось видео, на котором видно, как в центре Калуги пьяный лихач на "тойоте" выехал на тротуар и протаранил толпу людей. На кадрах заметно, как машина вылетает с дороги, сбивает пешеходов и после этого врезается в здание.
Момент жуткой аварии в центре Калуги. Видео © t.me / kp40ru
Губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале написал, что в результате жуткого ДТП пострадало 10 человек, в том числе двое детей.
"Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо", — отметил он.
Глава области также добавил, что ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации они отказались.
Ранее Лайф писал, что за рулём машины был 49-летний Владимир А., который лишён водительских прав. Он выехал на скорости на тротуар на улице Кирова, где находились люди. Сейчас на месте ЧП работают шесть бригад скорой и пожарные.
t.me / kp40ru