Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

В Сети появилось видео, на котором видно, как в центре Калуги пьяный лихач на "тойоте" выехал на тротуар и протаранил толпу людей. На кадрах заметно, как машина вылетает с дороги, сбивает пешеходов и после этого врезается в здание.

Момент жуткой аварии в центре Калуги. Видео © t.me / kp40ru

Губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале написал, что в результате жуткого ДТП пострадало 10 человек, в том числе двое детей.

"Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо", — отметил он.

Глава области также добавил, что ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации они отказались.