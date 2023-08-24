Регион

Уведомления отключены

24 августа, 12:20

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Губернатор Шапша: В результате аварии в центре Калуги пострадало 10 человек

В Сети появилось видео, на котором видно, как в центре Калуги пьяный лихач на "тойоте" выехал на тротуар и протаранил толпу людей. На кадрах заметно, как машина вылетает с дороги, сбивает пешеходов и после этого врезается в здание.

Момент жуткой аварии в центре Калуги. Видео © t.me / kp40ru

Губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале написал, что в результате жуткого ДТП пострадало 10 человек, в том числе двое детей.

"Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо", — отметил он.

Глава области также добавил, что ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации они отказались.

Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве

Ранее Лайф писал, что за рулём машины был 49-летний Владимир А., который лишён водительских прав. Он выехал на скорости на тротуар на улице Кирова, где находились люди. Сейчас на месте ЧП работают шесть бригад скорой и пожарные.

Обложка ©

t.me / kp40ru

Иван Косицын
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров