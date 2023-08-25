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25 августа, 06:17

Россиянка нашла в бассейне обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ

Обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ упал в бассейн на участке

<p>Обломок сбитой ракеты ВСУ в Калужской области упал в бассейн на участке в деревне Ореховка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломок сбитой ракеты ВСУ в Калужской области упал в бассейн на участке в деревне Ореховка. Обложка © Telegram / SHOT

В Калужской области часть сбитой ракеты С-200 Вооружённых сил Украины упала в каркасный бассейн на участке в деревне Ореховка. Об этом сообщает SHOT.

О случившемся рассказала местная жительница, на чьи владения и упал обломок. Она отметила, что сначала было слышно три взрыва, после чего части ракеты начали падать на землю. Одна из них упала в бассейн, а затем начала шипеть и бурлить в воде.

"Это салют?": Уничтожение украинской ракеты С-200 над Калужской областью попало на видео

"Это салют?": Уничтожение украинской ракеты С-200 над Калужской областью попало на видео

Напомним, ранее жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Позже стало известно о том, что средства ПВО сбили украинскую ракету С-200.

Илья Суриков
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