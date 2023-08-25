Россиянка нашла в бассейне обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ

В Калужской области часть сбитой ракеты С-200 Вооружённых сил Украины упала в каркасный бассейн на участке в деревне Ореховка. Об этом сообщает SHOT.

О случившемся рассказала местная жительница, на чьи владения и упал обломок. Она отметила, что сначала было слышно три взрыва, после чего части ракеты начали падать на землю. Одна из них упала в бассейн, а затем начала шипеть и бурлить в воде.