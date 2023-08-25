Россиянка нашла в бассейне обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ
Обломок сбитой над Калужской областью ракеты ВСУ упал в бассейн на участке
Обломок сбитой ракеты ВСУ в Калужской области упал в бассейн на участке в деревне Ореховка. Обложка © Telegram / SHOT
В Калужской области часть сбитой ракеты С-200 Вооружённых сил Украины упала в каркасный бассейн на участке в деревне Ореховка. Об этом сообщает SHOT.
О случившемся рассказала местная жительница, на чьи владения и упал обломок. Она отметила, что сначала было слышно три взрыва, после чего части ракеты начали падать на землю. Одна из них упала в бассейн, а затем начала шипеть и бурлить в воде.
Напомним, ранее жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Позже стало известно о том, что средства ПВО сбили украинскую ракету С-200.