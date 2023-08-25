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24 августа, 23:10

"Это салют?": Уничтожение украинской ракеты С-200 над Калужской областью попало на видео

Момент уничтожения украинской ракеты С-200 над Калужской областью попал на видео

Момент уничтожения украинской ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью попал на видео. Кадры есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент уничтожения украинской ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью попал на видео. Видео © t.me / SHOT

"Это салют, мужики. Ярко горит", — выкрикивает автор ролика.

Судя по кадрам, вспышка в небе была действительно очень похожа на салют, однако спустя некоторое время раздался нехарактерный для фейерверка хлопок — предположительно, в этот момент как раз и была сбита украинская ракета.

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Напомним, ранее жители города Обнинска Калужской области сообщили о взрывах в небе над городом. Они утверждают, что звуки также были слышны в городе Малоярославце. Позднее в Министерстве обороны прокомментировали природу этих звуков: средства ПВО сбили над Калужской областью украинскую ракету С-200.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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