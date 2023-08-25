"Это салют?": Уничтожение украинской ракеты С-200 над Калужской областью попало на видео

Момент уничтожения украинской ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью попал на видео. Кадры есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Судя по кадрам, вспышка в небе была действительно очень похожа на салют, однако спустя некоторое время раздался нехарактерный для фейерверка хлопок — предположительно, в этот момент как раз и была сбита украинская ракета.