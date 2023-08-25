Над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников
Развожаев: Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес
Сегодня ночью в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждений зафиксировано не было.
"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.
В эти минуты в городе тихо, а все службы города находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня над Калужской областью средствами ПВО была сбита украинская ракета С-200. Объект был ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказали в Минобороны РФ.
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