Над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников

Сегодня ночью в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждений зафиксировано не было.

"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

В эти минуты в городе тихо, а все службы города находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.