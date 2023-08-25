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25 августа, 01:05

Над морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников

Развожаев: Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес

Сегодня ночью в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждений зафиксировано не было.

"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

В эти минуты в городе тихо, а все службы города находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.

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Ранее Лайф сообщал, что сегодня над Калужской областью средствами ПВО была сбита украинская ракета С-200. Объект был ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказали в Минобороны РФ.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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