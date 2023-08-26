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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 08:08
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ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными бомбами, есть пострадавшие

Гладков: 4 человека пострадали при обстреле ВСУ Уразова кассетными снарядами

Повреждения в результате атаки ВСУ по посёлку Уразово Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения в результате атаки ВСУ по посёлку Уразово Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами посёлки Уразово и Соболевка (Валуйский район) из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщает SHOT.

ВСУ обстреляли посёлки Уразово и Соболевка Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, ВСУ начали обстреливать российские территории в субботу, 26 августа, около 9:20. Как рассказали местные жители, было как минимум пять прилётов.

  • Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ по селу в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице
Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в Уразове кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Несколько построек и автомобилей оказались повреждены. Предварительно, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

"У всех осколочные ранения. Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Беспилотник самолётного типа был уничтожен в Шебекинском районе.

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Илья Суриков
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