ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными бомбами, есть пострадавшие

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами посёлки Уразово и Соболевка (Валуйский район) из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщает SHOT.

ВСУ обстреляли посёлки Уразово и Соболевка Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, ВСУ начали обстреливать российские территории в субботу, 26 августа, около 9:20. Как рассказали местные жители, было как минимум пять прилётов.









Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в Уразове кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Несколько построек и автомобилей оказались повреждены. Предварительно, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

"У всех осколочные ранения. Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — написал глава региона в телеграм-канале.