Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО в Шебекинском районе.