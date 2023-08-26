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26 августа, 06:47

Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

МО РФ: Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Шебекинском районе

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО в Шебекинском районе.

МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истринском районе Подмосковья

МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истринском районе Подмосковья

Накануне в Минобороны также сообщали об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Атака была пресечена около 13:00 по московскому времени.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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