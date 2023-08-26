Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
МО РФ: Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Шебекинском районе
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО в Шебекинском районе.
Накануне в Минобороны также сообщали об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Атака была пресечена около 13:00 по московскому времени.
ТАСС / Николай Гынгазов