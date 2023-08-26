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Опубликовано 26 августа 2023, 16:41
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АЗС в Горловке повреждена при обстреле со стороны ВСУ

Глава Горловки Приходько сообщил, что обстрел ВСУ повредил АЗС "Джаз"

Последствия обстрела ВСУ АЗС "Джаз" в Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ АЗС "Джаз" в Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК

Обстрел ВСУ, которому 26 августа подвергся Калининский район Горловки ДНР, повредил АЗС. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", написал он.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел случился в 18:45 мск. Украинские артиллеристы нанесли два удара снарядами калибра 152 миллиметра.

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Ранее стало известно об обстреле сёл Уразово и Соболевка со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. По словам жителей, всего было пять прилётов. По последним данным, пострадало шесть человек.

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Юрий Лысенко
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