АЗС в Горловке повреждена при обстреле со стороны ВСУ
Глава Горловки Приходько сообщил, что обстрел ВСУ повредил АЗС "Джаз"
Последствия обстрела ВСУ АЗС "Джаз" в Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК
Обстрел ВСУ, которому 26 августа подвергся Калининский район Горловки ДНР, повредил АЗС. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
"Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", — написал он.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел случился в 18:45 мск. Украинские артиллеристы нанесли два удара снарядами калибра 152 миллиметра.
Ранее стало известно об обстреле сёл Уразово и Соболевка со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. По словам жителей, всего было пять прилётов. По последним данным, пострадало шесть человек.