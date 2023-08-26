АЗС в Горловке повреждена при обстреле со стороны ВСУ

Обстрел ВСУ, которому 26 августа подвергся Калининский район Горловки ДНР, повредил АЗС. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", — написал он.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел случился в 18:45 мск. Украинские артиллеристы нанесли два удара снарядами калибра 152 миллиметра.