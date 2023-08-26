ВСУ обстреляли село в Брянской области

"В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.

Лайф писал об обстреле брянского приграничья со стороны ВСУ. Противник выпустил три снаряда по селу Случовск и ещё два — по автомобильному пропускному пункту Погар.

