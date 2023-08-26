ВСУ обстреляли село в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Кирилловка Брянской области
ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
"В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.
Лайф писал об обстреле брянского приграничья со стороны ВСУ. Противник выпустил три снаряда по селу Случовск и ещё два — по автомобильному пропускному пункту Погар.
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин