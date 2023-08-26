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26 августа, 16:15

ВСУ обстреляли село в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Кирилловка Брянской области

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

"В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", написал он в своём телеграм-канале.

Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области кассетными бомбами

Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области кассетными бомбами

Лайф писал об обстреле брянского приграничья со стороны ВСУ. Противник выпустил три снаряда по селу Случовск и ещё два — по автомобильному пропускному пункту Погар.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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