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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 06:02
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ВСУ из танка обстреляли международный пункт пропуска и село в Брянской области

В Брянской области ВСУ обстреляли международный пункт пропуска. Всего украинские военные выпустили пять снарядов из танка.

Как сообщает SHOT, это произошло вечером 24 августа. Три снаряда калибра 125 миллиметров выпущено по селу Случаевск. Ещё два снаряда выпустили по автомобильному пропускному пункту Погар в Погарском районе.

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Здание пункта пропуска оказалось слегка повреждено в результате атаки. При этом обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли село Елизаветовка и посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области.

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Илья Суриков
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