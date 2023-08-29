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29 августа, 17:14

Нанесён ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным

Богомаз: ВС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в районе Семёновки

Российские войска нанесли удар по местам временной дислокации ВСУ в районе Семёновки в ответ на террористический обстрел посёлка Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Как подчеркнул это, атака со стороны Вооружённых сил Украины была террористической.

"... Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семёновка", — написал он в телеграм-канале.

Посёлок в Брянской области попал под танковый обстрел ВСУ

Посёлок в Брянской области попал под танковый обстрел ВСУ

Ранее стало известно, что жертвами ракетного удара ВСУ по посёлку Климово стали два человека. Ещё один мужчина получил лёгкое ранение. Повреждены школа, административные здания и жилые дома.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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