Нанесён ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Богомаз: ВС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в районе Семёновки
Российские войска нанесли удар по местам временной дислокации ВСУ в районе Семёновки в ответ на террористический обстрел посёлка Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Как подчеркнул это, атака со стороны Вооружённых сил Украины была террористической.
"... Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семёновка", — написал он в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что жертвами ракетного удара ВСУ по посёлку Климово стали два человека. Ещё один мужчина получил лёгкое ранение. Повреждены школа, административные здания и жилые дома.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ