Нанесён ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным

Российские войска нанесли удар по местам временной дислокации ВСУ в районе Семёновки в ответ на террористический обстрел посёлка Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Как подчеркнул это, атака со стороны Вооружённых сил Украины была террористической.

"... Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семёновка", — написал он в телеграм-канале.