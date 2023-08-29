Жертвами ракетного удара по посёлку в Брянской области стали два человека
Богомаз: Информация о погибшем при обстреле Климова ребёнке не подтвердилась
Предварительная информация о том, что в результате обстрела с Украины посёлка Климово в Брянской области погиб ребёнок, не подтвердилась. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, жертвами удара стали двое взрослых.
"По уточнённым данным, информация о погибшем ребёнке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года", — сообщил Богомаз.
Ранение получил один мужчина, оно лёгкое. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, украинские военные сегодня обстреляли посёлок Климово в Брянской области из ракетных систем залпового огня. Изначально предполагалось, что погиб в том числе ребёнок. Повреждена школа, административные здания и жилые дома.
Место падения одного из снарядов. Фото © Mash