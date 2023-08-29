Жертвами ракетного удара по посёлку в Брянской области стали два человека

Предварительная информация о том, что в результате обстрела с Украины посёлка Климово в Брянской области погиб ребёнок, не подтвердилась. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, жертвами удара стали двое взрослых.

"По уточнённым данным, информация о погибшем ребёнке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года", — сообщил Богомаз.

Ранение получил один мужчина, оно лёгкое. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.