Посёлок в Брянской области попал под танковый обстрел ВСУ

Украинские войска вновь обстреляли из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, ВСУ накануне днём ударили по посёлку Алес, который расположен в нескольких сотнях метров от государственной границы.

По данным телеграм-канала, всего было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 мм. К счастью, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений нет.