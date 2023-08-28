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28 августа, 07:05

Посёлок в Брянской области попал под танковый обстрел ВСУ

SHOT: ВСУ из танка обстреляли посёлок Алес в Брянской области, пострадавших нет

Украинские войска вновь обстреляли из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, ВСУ накануне днём ударили по посёлку Алес, который расположен в нескольких сотнях метров от государственной границы.

По данным телеграм-канала, всего было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 мм. К счастью, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений нет.

ВСУ обстреляли село в Брянской области

ВСУ обстреляли село в Брянской области

Напомним, 24 августа были обстреляны международный автомобильный пункт пропуска Погар и село Случовск в Брянской области. Всего украинские военные выпустили пять снарядов из танка.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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