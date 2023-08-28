Посёлок в Брянской области попал под танковый обстрел ВСУ
SHOT: ВСУ из танка обстреляли посёлок Алес в Брянской области, пострадавших нет
Украинские войска вновь обстреляли из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, ВСУ накануне днём ударили по посёлку Алес, который расположен в нескольких сотнях метров от государственной границы.
По данным телеграм-канала, всего было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 мм. К счастью, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, 24 августа были обстреляны международный автомобильный пункт пропуска Погар и село Случовск в Брянской области. Всего украинские военные выпустили пять снарядов из танка.
T.me / V_Zelenskiy_official