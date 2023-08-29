ВСУ ударили ракетами по приграничному посёлку в Брянской области, есть жертвы

В Брянской области есть погибшие в результате обстрела посёлка Климово ракетными системами залпового огня (РСЗО) со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительной информации, есть погибшие, среди них ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок", — написал он в своём телеграм-канале.

Пострадали пятеро мирных жителей, и среди них тоже есть дети. Повреждена школа, несколько административных зданий, жилые дома. Нарушено электроснабжение посёлка.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что сегодня около 16:00 пресечена попытка ВСУ ударить по Брянской области беспилотником самолётного типа. Он уничтожен над территорией региона.