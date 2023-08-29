Жителей одного из районов Брянской области призвали спуститься в укрытия из-за обстрела
Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ
Климовский район Брянской области в эти минуты подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Чиновники призвали местных жителей в срочном порядке спуститься в укрытия на время атаки и не игнорировать тревогу.
Ранее сообщалось, что ВСУ из танка обстреляли посёлок Алес в Брянской области. Всего было выпущено десять танковых снарядов калибра 125 мм. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. А 24 августа были обстреляны международный автомобильный пункт пропуска Погар и село Случовск в Брянской области. Всего украинские военные выпустили пять снарядов из танка.
ТАСС / Валентин Спринчак