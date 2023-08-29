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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 08:45
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Случаи гибели мирных граждан в ДНР выросли кратно с началом обстрелов ВСУ кассетными бомбами

Пушилин: В ДНР выросло число погибших после начала применения ВСУ кассетных бомб

В ДНР резко возросло число случаев гибели мирных граждан, после того как ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

В эфире телеканала "Соловьёв Live" Пушилин отметил, что обстрелы со стороны украинских войск сейчас страшные, но он рассчитывает найти нестандартный способ защитить жителей Донецкой Народной Республики.

"Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть", — подчеркнул Пушилин.

Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР более 60 раз за день
Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР более 60 раз за день

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в Донецке три сотрудника коммунальных служб погибли при подрыве на украинском кассетном снаряде. Это случилось в Киевском районе города, когда мужчины проводили работы на теплотрассе.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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