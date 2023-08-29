Случаи гибели мирных граждан в ДНР выросли кратно с началом обстрелов ВСУ кассетными бомбами

В ДНР резко возросло число случаев гибели мирных граждан, после того как ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

В эфире телеканала "Соловьёв Live" Пушилин отметил, что обстрелы со стороны украинских войск сейчас страшные, но он рассчитывает найти нестандартный способ защитить жителей Донецкой Народной Республики.

"Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть", — подчеркнул Пушилин.