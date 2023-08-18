Украинский кассетный боеприпас убил трёх коммунальщиков в Донецке

В Донецке увеличилось до трёх число сотрудников коммунальных служб, погибших при подрыве на украинском кассетном снаряде. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"В результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города. Им было от 25 до 27 лет. Один работник ранен", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что украинская армия за сегодня обстреляла территорию ДНР 34 раза, было выпущено 115 снарядов. Пострадали четыре жителя из Донецка, Макеевки, Васильевки и Никольского. Врачи оказывают им помощь. Повреждения получили 13 жилых домов в Донецке, Горловке, Новоандреевке.