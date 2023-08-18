ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 17:06
7772

Украинский кассетный боеприпас убил трёх коммунальщиков в Донецке

Пушилин сообщил, что число погибших в Донецке коммунальщиков выросло до трёх

В Донецке увеличилось до трёх число сотрудников коммунальных служб, погибших при подрыве на украинском кассетном снаряде. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"В результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города. Им было от 25 до 27 лет. Один работник ранен", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что украинская армия за сегодня обстреляла территорию ДНР 34 раза, было выпущено 115 снарядов. Пострадали четыре жителя из Донецка, Макеевки, Васильевки и Никольского. Врачи оказывают им помощь. Повреждения получили 13 жилых домов в Донецке, Горловке, Новоандреевке.

Дети в Донецке рассказывали об обстрелах, и тут же рядом разорвался снаряд
Дети в Донецке рассказывали об обстрелах, и тут же рядом разорвался снаряд

Напомним, изначально сообщалось, что в Донецке двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете. Это случилось в Киевском районе города, когда мужчины проводили работы на теплотрассе.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar