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10 августа, 14:44

"В подвал, быстро!": Дети в Донецке рассказывали об обстрелах, и тут же рядом разорвался снаряд

Во время интервью с детьми об обстрелах в Донецке рядом разорвался снаряд

В посёлке Абакумова в Донецке во время интервью с детьми о жизни на фоне обстрелов прямо рядом с ними разорвался снаряд. Это попало на видео, которое публикует "Mash на Донбассе".

Во время интервью с детьми в Донецке начался обстрел. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Во время интервью дети рассказали, что живут рядом с линией фронта и постоянно слышат сильные обстрелы. Из-за атак они не ходят в школу и хотели бы отдохнуть от всего этого.

Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Как раз в этот момент раздался взрыв. Дети сорвались с места и под крик "В подвал, быстро!" убежали в сторону дома.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором гулявшие на улице мальчишки оравой бегут с детской площадки, испуганные прилётом в Донецке.

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Telegram / Mash на Донбассе

Илья Суриков
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