"В подвал, быстро!": Дети в Донецке рассказывали об обстрелах, и тут же рядом разорвался снаряд
Во время интервью с детьми об обстрелах в Донецке рядом разорвался снаряд
В посёлке Абакумова в Донецке во время интервью с детьми о жизни на фоне обстрелов прямо рядом с ними разорвался снаряд. Это попало на видео, которое публикует "Mash на Донбассе".
Во время интервью с детьми в Донецке начался обстрел. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Во время интервью дети рассказали, что живут рядом с линией фронта и постоянно слышат сильные обстрелы. Из-за атак они не ходят в школу и хотели бы отдохнуть от всего этого.
Как раз в этот момент раздался взрыв. Дети сорвались с места и под крик "В подвал, быстро!" убежали в сторону дома.
Ранее Лайф публиковал видео, на котором гулявшие на улице мальчишки оравой бегут с детской площадки, испуганные прилётом в Донецке.
Telegram / Mash на Донбассе