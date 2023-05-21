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Опубликовано 21 мая 2023, 09:43

Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: Ребёнок ранен при обстреле укронацистами Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / WarInMyEyes

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / WarInMyEyes

Ребёнок 2010 года рождения получил ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В посёлке Третий Восточный на улице Тихой снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

В результате попадания произошло возгорание дома, добавил мэр Донецка.

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Ранее в Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон. Инцидент произошёл в городе Шебекино. Лайф публиковал видео пожара.

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Никита Никонов
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