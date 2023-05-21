Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Ребёнок 2010 года рождения получил ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В посёлке Третий Восточный на улице Тихой снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.