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21 мая, 09:43

Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: Ребёнок ранен при обстреле укронацистами Киевского района Донецка

<p>Последствия обстрела Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/WarInMyEyes/3495" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WarInMyEyes</a></p>

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / WarInMyEyes

Ребёнок 2010 года рождения получил ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В посёлке Третий Восточный на улице Тихой снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

В результате попадания произошло возгорание дома, добавил мэр Донецка.

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Ранее в Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон. Инцидент произошёл в городе Шебекино. Лайф публиковал видео пожара.

Никита Никонов
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