Ребёнок ранен при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин: Ребёнок ранен при обстреле укронацистами Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / WarInMyEyes
Ребёнок 2010 года рождения получил ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В посёлке Третий Восточный на улице Тихой снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.
В результате попадания произошло возгорание дома, добавил мэр Донецка.
Ранее в Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон. Инцидент произошёл в городе Шебекино. Лайф публиковал видео пожара.