ВСУ пытались запутать ПВО России и ударить по Бердянску дальнобойными ракетами от Британии

ВСУ выпустили британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow по Бердянску в Запорожской области, попытавшись запутать ПВО России. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его данным, украинская сторона открыла огонь ранним утром. По предварительной информации, было выпущено семь ракет: четыре Storm Shadow и три обманки, чтобы "захлебнулось ПВО". В результате действий наших военных было перехвачено шесть ракет. Одна упала на окраине города и разрушила столовую.