ВСУ пытались запутать ПВО России и ударить по Бердянску дальнобойными ракетами от Британии
Рогов: ВСУ обстреляли Бердянск крылатыми ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow по Бердянску. Фото © Telegram / Владимир Рогов
ВСУ выпустили британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow по Бердянску в Запорожской области, попытавшись запутать ПВО России. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Нацисты нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow", — написал он в своём телеграм-канале.
По его данным, украинская сторона открыла огонь ранним утром. По предварительной информации, было выпущено семь ракет: четыре Storm Shadow и три обманки, чтобы "захлебнулось ПВО". В результате действий наших военных было перехвачено шесть ракет. Одна упала на окраине города и разрушила столовую.
"Слава Богу и ПВО России, пострадавших нет", — добавил Рогов.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ вновь применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска. Целью удара могла быть территория бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов.