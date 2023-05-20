Четверо диверсантов ВСУ были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область

На российско-украинской границе при попытке проникнуть в Белгородскую область были ранены четверо диверсантов ВСУ, сообщает SHOТ со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, после провальной атаки члены ДРГ отошли назад в сторону села Граны Харьковской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, с российской стороны жертв нет.