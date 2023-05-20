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20 мая, 10:15

Четверо диверсантов ВСУ были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область

На российско-украинской границе при попытке проникнуть в Белгородскую область были ранены четверо диверсантов ВСУ, сообщает SHOТ со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, после провальной атаки члены ДРГ отошли назад в сторону села Граны Харьковской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, с российской стороны жертв нет.

Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Повышенная активность ВСУ, как пояснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, наблюдается в связи с их желанием прощупать линию обороны сил РФ.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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