В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
Рогов: В Запорожье уничтожили диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь
При попытке проникнуть вглубь Запорожской области 17 мая была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Как заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ пытаются прощупать линию обороны российских сил.
"Вчера при попытке проникнуть на освобождённую территорию Запорожской области была ликвидирована группа диверсантов из боевиков ВСУ", — сообщил Рогов.
Повышенная активность ВСУ наблюдается в связи с их желанием прощупать пинию обороны сил РФ. По словам Рогова, украинские военные сменили тактику: они отошли от практики разведки боем и перешли к практике работой ДРГ. Несмотря на их усердия, бойцы армии Украины везде получают отпор, подчеркнул он.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили возможность организовать контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью. По его словам, сейчас у украинских военных нет никаких шансов на успех.
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