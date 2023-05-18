В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов

При попытке проникнуть вглубь Запорожской области 17 мая была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Как заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ пытаются прощупать линию обороны российских сил.

"Вчера при попытке проникнуть на освобождённую территорию Запорожской области была ликвидирована группа диверсантов из боевиков ВСУ", — сообщил Рогов.

Повышенная активность ВСУ наблюдается в связи с их желанием прощупать пинию обороны сил РФ. По словам Рогова, украинские военные сменили тактику: они отошли от практики разведки боем и перешли к практике работой ДРГ. Несмотря на их усердия, бойцы армии Украины везде получают отпор, подчеркнул он.