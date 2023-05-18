Пентагон завысил стоимость отправленной Украине техники, и это плюс для Киева
Reuters: Пентагон завысил цену отправленной Украине техники США на $3 млрд
Пентагон завысил стоимость военной помощи, отправленной Киеву, примерно на три миллиарда долларов, сообщает Reuters.
"Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику", — сообщил один из высокопоставленных чиновников Минобороны США.
По данным журналистов, 18 мая Конгресс будет уведомлён о корректировке бухгалтерского учёта и в результате этой ошибки возможна дополнительная поставка техники и оружия на Украину.
Ранее в США сообщили об ультиматуме Вашингтона украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как утверждает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинский президент находится под огромным давлением Штатов, в частности из-за отсутствия значимых успехов на поле боя.
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