Пентагон завысил стоимость отправленной Украине техники, и это плюс для Киева

Пентагон завысил стоимость военной помощи, отправленной Киеву, примерно на три миллиарда долларов, сообщает Reuters.

"Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику", — сообщил один из высокопоставленных чиновников Минобороны США.

По данным журналистов, 18 мая Конгресс будет уведомлён о корректировке бухгалтерского учёта и в результате этой ошибки возможна дополнительная поставка техники и оружия на Украину.