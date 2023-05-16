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16 мая, 04:18

В США заявили, что к лету исчерпают бюджет на помощь Украине

Politico: Одобренный в декабре бюджет США на поддержку Украины иссякнет к лету

Из одобренного в декабре прошлого года Конгрессом США пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов к настоящему моменту осталось лишь шесть миллиардов. Об этом пишет Politico.

Авторы материала утверждают, что финансирование на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета. По данным источников, Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.

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army.mil

Артур Лапсаков
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