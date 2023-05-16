В США заявили, что к лету исчерпают бюджет на помощь Украине

Из одобренного в декабре прошлого года Конгрессом США пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов к настоящему моменту осталось лишь шесть миллиардов. Об этом пишет Politico.

Авторы материала утверждают, что финансирование на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета. По данным источников, Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.