Регион

Уведомления отключены

15 мая, 05:57

США призвали беспокоиться из-за нового шага России

19FortyFive: США следует начать беспокоиться из-за укрепления союза РФ и Ирана

Белому дому следует начать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений России и Ирана. Об этом заявили обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс в статье для 19FortyFive.

"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесён дополнительный урон", — пишут аналитики.

Как отмечается в материале, Москва и Тегеран укрепляют двустороннее военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, которое подрывает интересы американских властей в Европе, Евразии, а также на Ближнем Востоке. Обозреватели подчеркнули, что Вашингтон полностью провалил поставленную задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего американские союзники и партнёры подвергаются "растущей угрозе".

Россия может создать зону свободной торговли с Египтом и ОАЭ

Россия может создать зону свободной торговли с Египтом и ОАЭ

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею главы Минюста Ирана о создании "клуба" стран, находящихся под санкциями, которые будут сообща бороться с незаконными рестрикциями Запада.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров