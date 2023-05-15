США призвали беспокоиться из-за нового шага России

Белому дому следует начать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений России и Ирана. Об этом заявили обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс в статье для 19FortyFive.

"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесён дополнительный урон", — пишут аналитики.

Как отмечается в материале, Москва и Тегеран укрепляют двустороннее военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, которое подрывает интересы американских властей в Европе, Евразии, а также на Ближнем Востоке. Обозреватели подчеркнули, что Вашингтон полностью провалил поставленную задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего американские союзники и партнёры подвергаются "растущей угрозе".