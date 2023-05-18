Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область
До 10 украинских диверсантов убито при попытке прорыва в Белгородскую область
При попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться на территорию Белгородской области России было убито до десяти злоумышленников. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, атака была успешно отбита российскими пограничниками. Бой завязался ночью, а к утру ДРГ была вынуждена отступить.
Как сообщал Лайф, численность этой диверсионно-разведывательной группы была около 20 человек. ДРГ встречена массированным огнём и в результате была вынуждена отойти обратно.
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