Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

При попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться на территорию Белгородской области России было убито до десяти злоумышленников. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, атака была успешно отбита российскими пограничниками. Бой завязался ночью, а к утру ДРГ была вынуждена отступить.