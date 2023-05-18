В Белгородской области отбита атака 20 диверсантов
Двадцать диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области, но пограничники отбили их атаку. Об этом сообщает SHOT.
Как уточняет телеграм-канал, ДРГ встретили массированным огнём и в результате она была вынуждена отойти обратно.
Как сообщал Лайф, ранее российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
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