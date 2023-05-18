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18 мая, 09:11

В Белгородской области отбита атака 20 диверсантов

Двадцать диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области, но пограничники отбили их атаку. Об этом сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, ДРГ встретили массированным огнём и в результате она была вынуждена отойти обратно.

Украинские диверсанты снова потерпели разгром на Купянском направлении

Украинские диверсанты снова потерпели разгром на Купянском направлении

Как сообщал Лайф, ранее российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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Андрей Григорьев
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