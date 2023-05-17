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17 мая, 12:03

Украинские диверсанты снова потерпели разгром на Купянском направлении

Конашенков: Действия шести украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп противника на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Тимковка (Харьковская область), Розовка, Стельмаховка и Новосёловское (ЛНР) пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", — проинформировал он.

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Напомним, что Купянское направление постоянно фигурирует в сводках как место уничтожения украинских диверсантов. 16 мая российские военные пресекли действия пяти других украинских диверсионно-разведывательных групп, за день до этого сообщалось о ликвидации двух группировок на территории ЛНР, а 10 мая наши военные снова пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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