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20 мая, 22:56

В Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон

Губернатор Гладков: В результате обстрела Шебекина загорелся полигон ТБО

<p>В результате обстрела Шебекина загорелся полигон ТБО. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В результате обстрела Шебекина загорелся полигон ТБО. Обложка © t.me / SHOT

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, в результате чего произошёл пожар на полигоне твёрдый бытовых отходов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчёты на месте, тушат", — написал он в телеграм-канале.

Украинский дрон сбросил два снаряда на пропускной пункт под Белгородом

Украинский дрон сбросил два снаряда на пропускной пункт под Белгородом

Ранее Лайф писал, что беспилотник врезался в окно квартиры многоэтажного дома в Белгороде, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Оксана Попова
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