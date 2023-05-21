В Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, в результате чего произошёл пожар на полигоне твёрдый бытовых отходов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчёты на месте, тушат", — написал он в телеграм-канале.