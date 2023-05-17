Украинский дрон сбросил два снаряда на пропускной пункт под Белгородом
SHOT: Дрон ВСУ атаковал автомобильный пункт пропуска "Шебекино", пострадавших нет
Украинский беспилотник в ночь на 17 мая сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области, произошёл пожар. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, неизвестный БПЛА около полуночи залетел на территорию российского региона и атаковал здание пункта пропуска, предположительно, миномётными минами. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.
Ранее пограничники РФ уничтожили украинский дрон-разведчик "Фурия" в небе над Белгородской областью. Лайф публиковал фото сбитого БПЛА.
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