Регион

Уведомления отключены

17 мая, 05:21

Украинский дрон сбросил два снаряда на пропускной пункт под Белгородом

SHOT: Дрон ВСУ атаковал автомобильный пункт пропуска "Шебекино", пострадавших нет

Украинский беспилотник в ночь на 17 мая сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области, произошёл пожар. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, неизвестный БПЛА около полуночи залетел на территорию российского региона и атаковал здание пункта пропуска, предположительно, миномётными минами. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Угроза с воздуха: Какие секретные дроны и ракеты Великобритания передаст Украине

Угроза с воздуха: Какие секретные дроны и ракеты Великобритания передаст Украине

Ранее пограничники РФ уничтожили украинский дрон-разведчик "Фурия" в небе над Белгородской областью. Лайф публиковал фото сбитого БПЛА.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров