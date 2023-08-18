В Донецке двое коммунальщиков погибли при взрыве
В Донецке двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете. Это случилось в Киевском районе города. Что именно взорвалось, не уточняется.
"Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка", — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб города.
По его информации, при взрыве ещё два человека получили ранения.
Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попал детский сад в Донецке. Тогда украинские войска выпустили 40 снарядов калибра 155 мм, из них 21 кассетного типа.
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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев