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18 августа, 11:24

В Донецке двое коммунальщиков погибли при взрыве

В Донецке двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете. Это случилось в Киевском районе города. Что именно взорвалось, не уточняется.

"Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка", приводит ТАСС слова представителя экстренных служб города.

По его информации, при взрыве ещё два человека получили ранения.

Житель Донецка погиб при прямом попадании снаряда в летнюю кухню

Житель Донецка погиб при прямом попадании снаряда в летнюю кухню

Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попал детский сад в Донецке. Тогда украинские войска выпустили 40 снарядов калибра 155 мм, из них 21 кассетного типа.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Андрей Григорьев
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