В Донецке двое коммунальщиков погибли при взрыве

В Донецке двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете. Это случилось в Киевском районе города. Что именно взорвалось, не уточняется.

"Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка", — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб города.

По его информации, при взрыве ещё два человека получили ранения.