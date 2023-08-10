Детский сад в Донецке попал под обстрел ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли детский сад в Киевском районе Донецка, здание получило повреждения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов: город Донецк (Киевский район) — МБДОУ "Детский сад № 397 города Донецка" по улице Тренева", — говорится в телеграм-канале СЦКК.

Также, по данным мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ с 21:00 9 августа до 09:00 10 августа 13 раз обстреляли Донецк. Украинские войска выпустили 40 снарядов калибра 155 мм, из них 21 кассетного типа.