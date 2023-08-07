23-летний пианист из Донецка лишился пальца на фронте, но это не помешало молодому человеку снова сесть за инструмент. Об этом военный с позывным Лис рассказал в беседе с Mash на Донбассе.

Пианист из Донецка, лишившийся пальца на фронте, продолжает заниматься музыкой. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По словам молодого человека, понимать и любить музыку его в раннем детстве научила мама. Он помнит, как в ранние годы часто сидел за клавишами или гитарой, а в свободное время пел на набережной для прохожих. Но начало СВО изменило жизнь музыканта. Пианист ушёл добровольцем на фронт. Там Лис продолжал играть, но уже в окопе для сослуживцев.

"Было время, когда я брал гитару. Когда я играл на позициях, когда я учил даже пару ребят играть на позициях", — рассказал музыкант.

Как пояснил боец, когда на фронте ему оторвало палец, он даже и не думал прощаться с музыкой — сейчас Лис заново учится играть на любимых инструментах. В будущем молодой человек планирует переехать во Владивосток, чтобы там преподавать музыку.