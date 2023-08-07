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Опубликовано 7 августа 2023, 20:35

Пианист из Донецка лишился пальца на фронте, но не оставил любимое дело

Пианист из Донецка лишился пальца на фронте, но продолжил заниматься музыкой

23-летний пианист из Донецка лишился пальца на фронте, но это не помешало молодому человеку снова сесть за инструмент. Об этом военный с позывным Лис рассказал в беседе с Mash на Донбассе.

Пианист из Донецка, лишившийся пальца на фронте, продолжает заниматься музыкой. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По словам молодого человека, понимать и любить музыку его в раннем детстве научила мама. Он помнит, как в ранние годы часто сидел за клавишами или гитарой, а в свободное время пел на набережной для прохожих. Но начало СВО изменило жизнь музыканта. Пианист ушёл добровольцем на фронт. Там Лис продолжал играть, но уже в окопе для сослуживцев.

"Было время, когда я брал гитару. Когда я играл на позициях, когда я учил даже пару ребят играть на позициях", — рассказал музыкант.

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Как пояснил боец, когда на фронте ему оторвало палец, он даже и не думал прощаться с музыкой — сейчас Лис заново учится играть на любимых инструментах. В будущем молодой человек планирует переехать во Владивосток, чтобы там преподавать музыку.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин вступил в фанатский отряд "Эспаньола" и поехал оборонять Артёмовск. В прошлом экс-футболист уже посещал Донбасс с гуманитарной миссией. Он привозил еду, предметы обихода, а также то, что было необходимо в зоне СВО для отрядов добровольцев, набранных из российских футбольных фанатов.

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Telegram / Mash на Донбассе

Юлия Коновалова
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