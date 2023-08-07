Защитник ЦСКА Соломатин вступил в фанатский отряд "Эспаньола" и поехал оборонять Артёмовск

Знаменитый игрок московских футбольных клубов ЦСКА и "Локомотив" Андрей Соломатин заключил контракт с батальоном "Эспаньола" (Española), известным околофутбольной направленностью. В составе этого подразделения экс-спортсмен поехал оборонять Артёмовск. Об этом сообщил Mash.

Бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Андрей (Солома) Соломатин призывает футболистов поддержать их болельщиков, сражающихся за Россию в СВО. Видео © t.me / Mash

Соломатин записал видеоообращение к коллегам по футбольному цеху, призвав начать оказывать поддержку их болельщикам. По его словам, раньше они могли потратить последние средства, чтобы купить билеты на матч и приехать поддержать игроков любимого клуба, а сейчас эти люди проливают кровь на фронте и сами нуждаются в поддержке.

В прошлом бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" уже посещал Донбасс с гуманитарной миссией. Он привозил еду, предметы обихода, а также то, что было необходимо в зоне СВО для отрядов добровольцев, набранных из российских футбольных фанатов. Теперь Соломатин стал частью "испанского" батальона. Он заключил с подразделением контракт, обзавёлся позывным Солома и выехал на боевые позиции.